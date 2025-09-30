6

Алькарас выиграл третий титул подряд

Первая ракетка мира Карлос Алькарас выиграл ATP 500 в Токио.

В финале испанец победил Тэйлор Фрица – 6:4, 6:4. Теперь Алькарас лидирует 4:0 по личным встречам.

Алькарас выиграл 18-й матч подряд – ранее он стал чемпионом «Мастерса» в Цинциннати и US Open. Начиная с мая он одержал 41 победу, проиграв при этом только одну встречу – финал «Уимблдона».

Для 22-летнего испанца это восьмой титул в сезоне и 24-й в карьере. Он лидирует по количеству титулов за сезон, а также – по победам (67).

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Kinoshita Group Japan Open
logoATP
logoКарлос Алькарас
logoТэйлор Фриц
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Медведев проиграл Тьену в 1/2 финала в Пекине, упустив подачу на матч
2 минуты назад
Фриц после поражения от Алькараса в финале в Токио: «Он отличный парень, так что я очень рад всем его успехам»
21 минуту назад
Пекин (ATP). Медведев и Тьен играют решающий сет, Синнер вышел в финал
36833 минуты назадLive
Токио (ATP). Финал. Алькарас обыграл Фрица
54сегодня, 10:47
Синнер после победы над де Минауром в 1/2 финала в Пекине: «Этот матч сильно отличался от тех, которые у нас были до этого – он был очень равным»
4сегодня, 09:25
Гауфф о конфликте с Бенчич во время матча в Пекине: «Я посчитала, что сказать моей команде «заткнитесь» – это не очень красиво»
4сегодня, 08:46
Синнер вышел в 30-й финал в карьере
2сегодня, 08:32
Пекин (WTA). Паолини встретится с Бузковой, Анисимова – с Муховой, Лис, Гауфф вышли в 1/4 финала
9сегодня, 08:02
«С тобой никто не разговаривает». Бенчич – Гауфф во время спора о поведении ее команды
8сегодня, 06:52
Гауфф квалифицировалась на итоговый турнир WTA
сегодня, 06:25
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото