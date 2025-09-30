Алькарас выиграл третий титул подряд
Первая ракетка мира Карлос Алькарас выиграл ATP 500 в Токио.
В финале испанец победил Тэйлор Фрица – 6:4, 6:4. Теперь Алькарас лидирует 4:0 по личным встречам.
Алькарас выиграл 18-й матч подряд – ранее он стал чемпионом «Мастерса» в Цинциннати и US Open. Начиная с мая он одержал 41 победу, проиграв при этом только одну встречу – финал «Уимблдона».
Для 22-летнего испанца это восьмой титул в сезоне и 24-й в карьере. Он лидирует по количеству титулов за сезон, а также – по победам (67).
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
