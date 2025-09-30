Фриц после поражения от Алькараса в финале в Токио: «Он отличный парень, так что я очень рад всем его успехам»
Тэйлор Фриц прокомментировал поражение в финале в Токио.
Он проиграл Карлосу Алькарасу 4:6, 4:6.
«Поздравляю Карлоса с замечательным турниром. Он не просто так лучший игрок в мире. А еще он отличный парень, так что я очень рад всем его успехам.
Спасибо моей команде – они многое для меня делают. Спасибо, что вы здесь. Спасибо за все, что вы делаете. Это была мощная неделя», – сказал американец во время речи на корте.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
