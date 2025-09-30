  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Фриц после поражения от Алькараса в финале в Токио: «Он отличный парень, так что я очень рад всем его успехам»
Фриц после поражения от Алькараса в финале в Токио: «Он отличный парень, так что я очень рад всем его успехам»

Тэйлор Фриц прокомментировал поражение в финале в Токио.

Он проиграл Карлосу Алькарасу 4:6, 4:6.

«Поздравляю Карлоса с замечательным турниром. Он не просто так лучший игрок в мире. А еще он отличный парень, так что я очень рад всем его успехам.

Спасибо моей команде – они многое для меня делают. Спасибо, что вы здесь. Спасибо за все, что вы делаете. Это была мощная неделя», – сказал американец во время речи на корте.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoКарлос Алькарас
logoATP
logoТэйлор Фриц
Kinoshita Group Japan Open
