Фриц после поражения от Алькараса в финале в Токио: «Он отличный парень, так что я очень рад всем его успехам»

Тэйлор Фриц прокомментировал поражение в финале в Токио.

Он проиграл Карлосу Алькарасу 4:6, 4:6.

«Поздравляю Карлоса с замечательным турниром. Он не просто так лучший игрок в мире. А еще он отличный парень, так что я очень рад всем его успехам.

Спасибо моей команде – они многое для меня делают. Спасибо, что вы здесь. Спасибо за все, что вы делаете. Это была мощная неделя», – сказал американец во время речи на корте.