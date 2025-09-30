  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Медведев о том, что получил предупреждение за «недостаточные усилия»: «Я не мог ходить. Я прикладывал свои лучшие усилия»
6

Медведев о том, что получил предупреждение за «недостаточные усилия»: «Я не мог ходить. Я прикладывал свои лучшие усилия»

Даниил Медведев прокомментировал решение судьи в полуфинале в Пекине.

Россиянин снялся с матча при счете 7:5, 5:7, 0:4 из-за судорог. Во втором сете он упустил подачу на матч.

Также в конце второго сета у Медведева начались судороги. При счете 0:1 в первом сете он не принял подачу Тьена, после чего судья на вышке вынес ему предупреждение за «недостаточные усилия».

– Что случилось во второй половине второго сета? Это психология или уже начали сказываться судороги?

– Скорее психологическое. Так бывает сейчас, такой период был непростой, но шаг за шагом все становится лучше. Сегодня до конца мозги не позволили доиграть, и потом пошли судороги, поэтому бывает, ничего. В следующий раз, надеюсь, такого не будет.

– Самочувствие сейчас уже в порядке, удалось восстановиться?

– Средне, но лучше, чем было на корте. Хотя ходить могу. Но в раздевалке первые пять минут после матча тяжело было. Сейчас сойдет.

– Можете как-то прокомментировать решение арбитра в третьем сете?

– Ну, странное решение. Потому что хотя бы если говорить про правила, то, если переводить дословно, оно звучит как «правило лучшего усилия». То есть ты должен прикладывать свое лучшее усилие. Если я перевожу это дословно: ты должен прикладывать свое лучшее усилие, когда ты на корте.

Я прикладывал максимально лучшее. Я не мог ходить, поэтому мне было тяжело сдвигаться с места. Но тогда поменяйте название правила. Как я ему и сказал на корте – я прикладывал свои лучшие усилия.

Я не знаю, на US Open было то же самое: я там не очень себя вел весь матч, но там и так был матчбол. А какие-то решения против меня – зачем? Если бы он дал [Бенжамену] Бонзи пробить еще раз со второй подачи, я бы, скорее всего, ошибся, и матча бы не было дальше. И тут то же самое: зачем этим заниматься, я не знаю.

– Но болельщики сегодня вас активно поддерживали – и на русском, и на китайском.

– Меня всегда отлично поддерживают в Китае. Мне здесь нравится играть, и я думаю, наверное, люди это чувствуют. И даже в конце, когда я там не двигался уже почти… Наверное, было бы много стадионов в мире, где меня бы могли освистать – люди же не понимают, что происходит. Я стараюсь, но я не могу сдвинуться с места. А здесь они как будто понимали, что происходит. Никто не освистал, ничего. Спасибо им за это. Я люблю играть в Китае, видимо, они это видят.

– Если не брать окончание сегодняшнего матча, в целом, что позитивное можете забрать с собой с этого турнира?

– Я хорошо играл, и даже сегодня я играл… Ну, нельзя говорить, что играл лучше соперника, потому что он выиграл, но играл хорошо и был близок к победе. Вот так можно сказать. Тут были очень хорошие были матчи против хороших игроков, которые в сейчас форме – [Алехандро] Давидовича-Фокина, [Александра] Зверева. Поэтому нужно стараться в том же духе, и тогда все будет лучше и лучше.

– Какой настрой дальше на Шанхай? Что скажете по поводу сетки?

– Ну, главное сейчас восстановиться, а так шаг за шагом, круг за кругом. Как пойдет, так пойдет. Сетка, конечно, важна, но все всегда могут и проиграть, и я могу проиграть. Если ты стоишь какой-нибудь четвертый, тебе говорят: вот, ты в половине [Карлоса] Алькараса. А если ты проиграл в первом круге, то какая разница, кто там дальше: Алькарас, [Янник] Синнер, [Новак] Джокович. Поэтому нужно просто продолжать играть, стараться как здесь, – сказал Медведев корреспондентке Спортса’’ Екатерине Филипповой.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
