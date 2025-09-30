26

Медведев проиграл Тьену в 1/2 финала в Пекине, упустив подачу на матч

Даниил Медведев проиграл Лернеру Тьену в 1/2 финала в Пекине, не подав на матч.

Матч завершился со счетом 7:5, 5:7, 0:4, отказ. Медведев подавал на матч во втором сете при счете 5:3, но смог взять только одно очко в этом гейме. С конца второго сета у него были судороги.

Россиянин проиграл шесть из семи последних полуфиналов.

Тьен второй раз в сезоне победил Медведева – ранее он выбил его во втором круге Australian Open. 19-летний американец впервые вышел в финал.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
