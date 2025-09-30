  • Спортс
Синнер после победы над де Минауром в 1/2 финала в Пекине: «Этот матч сильно отличался от тех, которые у нас были до этого – он был очень равным»

Янник Синнер прокомментировал победу над Алексам де Минауром в 1/2 финала Пекине.

Вторая ракетка мира обыграл его со счетом 6:3, 4:6, 6:2. Он повел в личке 11:0. В этом матче де Минаур второй раз в карьере взял у Синнера сет.

– Мне кажется, [уровень] был очень высоким, мы провели много отличных розыгрышей. У каждого из нас было много шансов. У меня они были во втором сете, но я не смог ими воспользоваться. А у него их было больше. Так что матч был очень даже равным.

В третьем сете я постарался прибавить в уровне. Я очень рано сделал брейк, и это повлияло на мою уверенность. Из-за этого я временами лучше подавал. Я очень-очень рад сегодняшнему результату. Этот матч сильно отличался от тех, которые у нас были до этого – он был очень равным. Так что я рад итогу и рад снова выйти здесь в финал.

Иногда он подавал просто отлично, с хорошей скорость и по месту. Я тоже сегодня очень хорошо подавал. Он же хорошо нейтрализовал мою подачу. И он очень быстро двигался, а корт был временами очень медленным, так что он успевал за большим количеством мячей. Я старался оставаться сконцентрированным на ментальной энергии. Матч был очень сложным.

– Вы подходите к финалу в идеальном состоянии?

– Да, у меня есть одна ночь, чтобы восстановиться. Я буду в порядке. В финалах адреналин чувствуется даже сильнее, и у тебя больше желания играть в лучший теннис. Жду его с нетерпением. Финалы – это что-то очень особенное. Я вышел в еще один в этом сезоне, это отличный результат. Посмотрим, против кого я сыграю, – поделился итальянец в интервью на корте.

За титул Синнер поборется с победителем матча между Даниилом Медведевым и Лернером Тьеном.

