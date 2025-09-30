Синнер вышел в 30-й финал в карьере

Вторая ракетка мира Янник Синнер вышел в финал ATP 500 в Пекине.

Он победил Алекса де Минаура со счетом 6:3, 4:6, 6:2. Теперь итальянец ведет у де Минаура 11:0 по личным встречам.

Синнер 30-й раз в карьере сыграет в финале, 25-й раз – на харде. Он также вышел в финал на девятом хардовом турнире подряд.

Четыре из пяти последних финалов в этом сезоне итальянец проиграл Карлосу Алькарасу. Последний раз кому-либо, кроме испанца, он проигрывал на этой стадии в 2023-м.

В этом сезоне Синнер участвовал в семи турнирах, и только на одном из них не смог дойти до финала – в Галле он проиграл во втором круге Александру Бублику.

Синнер стал чемпионом турнира в Пекине в 2023-м. В прошлом году он уступил в финале Алькарасу.

Дальше итальянец поборется с Даниилом Медведевым или Лернером Тьеном.