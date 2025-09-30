Рублев и Хачанов вышли в парный финал в Пекине
Андрей Рублев и Карен Хачанов стали финалистами турнира в Пекине.
Они обыграли Бенжамена Бонзи и Тэллона Грикспора со счетом 6:4, 6:2.
Хачанов и Рублев пятый раз вышли в совместный финал – они чемпионы «Мастерса» в Мадриде 2024 года.
За титул в Пекине они поборются с Харри Хелиеваарой и Генри Паттеном или Гидо Андреоцци и Мануэлем Гинаром.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
