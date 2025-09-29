Фриц вышел в третий финал в сезоне
Тэйлор Фриц обыграл Дженсона Бруксби в полуфинале в Токио.
Матч закончился со счетом 6:4, 6:3.
Фриц вышел в 19-й финал в карьере и третий в сезоне.
Также он второй раз сыграет в финале ATP 500 в Токио. В 2022 году Тэйлор стал чемпионом турнира, обыграв Фрэнсиса Тиафу со счетом 7:6(3), 7:6(2).
Американец одержал 32-ю победу с начала травяного сезона – больше всех в туре.
За титул пятая ракетка мира поборется с Карлосом Алькарасом или Каспером Руудом.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
