  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Андреева о том, что хочет попасть на итоговый: «Надеюсь, получится хорошо сыграть и поставить галочку в этом квадратике, зачеркнуть еще одну из своих целей»
2

Андреева о том, что хочет попасть на итоговый: «Надеюсь, получится хорошо сыграть и поставить галочку в этом квадратике, зачеркнуть еще одну из своих целей»

Мирра Андреева рассказала, что хочет сыграть на итоговом турнире WTA.

Сегодня она вышла в четвертый круг тысячника в Пекине, обыграв Джессику Бусас Манейро со счетом 6:4, 6:1.

– Поздравляю с победой. Какие ощущения от матча сегодня?

– Сегодня было тяжеловато. Кондиции, конечно, были совсем другие по сравнению с моим первым матчем здесь. Поэтому, да, я старалась не обращать внимания на свои какие-то невынужденные ошибки. Сегодня я в целом играла не так, как мне бы хотелось, но, наверное, лучше выиграть, играя не очень красиво, чем проиграть. Поэтому я рада, что смогла перебороть себя и соперницу тоже, и смогла выиграть.

– Второй утренний матч на главном стадионе. Тяжело ли дается?

– На самом деле, я бы сказала, что, может быть, даже пару месяцев назад было бы тяжело, но сейчас я становлюсь чуть умнее и правильно использую время отхода ко сну, чтобы получилось хорошо поспать, хотя бы часов восемь. И на самом деле, когда я встаю с утра, я не чувствую себя усталой, не хочу спать. В целом начинать в 11 мне даже нравится. Это успешно работает, поэтому меня все устраивает.

– В прошлом году здесь же вы говорили, что у вас была амбициозная цель попасть на итоговый турнир, но тогда не получилось. Сейчас вы на седьмой позиции в живом рейтинге и пока проходите в финал.

– Да, конечно, я еще не официально квалифицировалась, мне для этого нужно выиграть еще пару матчей. Хорошо сыграть здесь, хорошо сыграть в Ухане. Если не получится там, то у меня еще есть Нинбо на всякий случай. Поэтому я надеюсь, что получится хорошо сыграть и поставить галочку в этом квадратике, зачеркнуть еще одну из своих целей. Я буду делать все возможное, чтобы это получилось.

– Если говорить про попадание на итоговый турнир, это была цель, которую вы держали в голове на протяжении всего сезона, или скорее фокусировались на отдельных турнирах?

– Конечно, с самого начала года у меня была мысль и цель попробовать зайти в восьмерку, квалифицироваться туда. Но я думала: целый год впереди, все получится, ладно, нормально, 5000 очков в целом-то я наберу. А сейчас, ближе к этому турниру и к концу года, понимаю, что турниров осталось не так уж и много, а очков надо набрать достаточно. Поэтому сейчас все играют турниры, какие только есть, чтобы квалифицироваться. Вот и я делаю то же самое. Надеюсь, что в итоге все получится, – сказала Андреева корреспондентке Спортса’’ Екатерине Филипповой.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoМирра Андреева
logoДжессика Бусас Манейро
logoWTA Finals
logoWTA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Токио (ATP). Алькарас сыграет с Руудом, Фриц вышел в финал
712 минут назадLive
Андреева о выступлениях на ТБШ в этом году: «Все турниры в плане психологии были не очень ровные. На Australian Open в голове вообще творилось черт-те что»
16 минут назад
Синнер и де Минаур сыграют 11-й раз. Итальянец ведет в личке 10:0
328 минут назад
Пекин (WTA). Потапова играет с Сенмез, Пегула – с Радукану, Андреева, Швентек, Гауфф, Наварро вышли в 4-й круг
82сегодня, 08:10Live
Пекин (ATP). Медведев встретится со Зверевым, Музетти – с Тьеном, Синнер, де Минаур вышли в 1/2 финала
8сегодня, 07:55
Шанхай (ATP). Медведев попал в одну четверть с Алькарасом и Хачановым, Рублев – с Джоковичем и Шелтоном
4сегодня, 07:25
Рублев и Хачанов вышли в полуфинал парного турнира в Пекине на отказе Кэша и Глэсспула
сегодня, 06:37
Мирра Андреева одержала 40-ю победу в сезоне
8сегодня, 06:06
Бруксби после победы над Руне в Токио: «Как только я выигрываю пару матчей подряд, я вхожу в ритм. Я считаю это одной из своих самых сильных сторон»
вчера, 19:30
Фэнтези по «Мастерсу» в Шанхае на Спортсе’’: наберите свою пятерку игроков и следите за ними весь турнир, сражаясь за призы!
вчера, 18:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото