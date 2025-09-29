Андреева о том, что хочет попасть на итоговый: «Надеюсь, получится хорошо сыграть и поставить галочку в этом квадратике, зачеркнуть еще одну из своих целей»

Мирра Андреева рассказала, что хочет сыграть на итоговом турнире WTA.

Сегодня она вышла в четвертый круг тысячника в Пекине, обыграв Джессику Бусас Манейро со счетом 6:4, 6:1.

– Поздравляю с победой. Какие ощущения от матча сегодня?

– Сегодня было тяжеловато. Кондиции, конечно, были совсем другие по сравнению с моим первым матчем здесь. Поэтому, да, я старалась не обращать внимания на свои какие-то невынужденные ошибки. Сегодня я в целом играла не так, как мне бы хотелось, но, наверное, лучше выиграть, играя не очень красиво, чем проиграть. Поэтому я рада, что смогла перебороть себя и соперницу тоже, и смогла выиграть.

– Второй утренний матч на главном стадионе. Тяжело ли дается?

– На самом деле, я бы сказала, что, может быть, даже пару месяцев назад было бы тяжело, но сейчас я становлюсь чуть умнее и правильно использую время отхода ко сну, чтобы получилось хорошо поспать, хотя бы часов восемь. И на самом деле, когда я встаю с утра, я не чувствую себя усталой, не хочу спать. В целом начинать в 11 мне даже нравится. Это успешно работает, поэтому меня все устраивает.

– В прошлом году здесь же вы говорили, что у вас была амбициозная цель попасть на итоговый турнир, но тогда не получилось. Сейчас вы на седьмой позиции в живом рейтинге и пока проходите в финал.

– Да, конечно, я еще не официально квалифицировалась, мне для этого нужно выиграть еще пару матчей. Хорошо сыграть здесь, хорошо сыграть в Ухане. Если не получится там, то у меня еще есть Нинбо на всякий случай. Поэтому я надеюсь, что получится хорошо сыграть и поставить галочку в этом квадратике, зачеркнуть еще одну из своих целей. Я буду делать все возможное, чтобы это получилось.

– Если говорить про попадание на итоговый турнир, это была цель, которую вы держали в голове на протяжении всего сезона, или скорее фокусировались на отдельных турнирах?

– Конечно, с самого начала года у меня была мысль и цель попробовать зайти в восьмерку, квалифицироваться туда. Но я думала: целый год впереди, все получится, ладно, нормально, 5000 очков в целом-то я наберу. А сейчас, ближе к этому турниру и к концу года, понимаю, что турниров осталось не так уж и много, а очков надо набрать достаточно. Поэтому сейчас все играют турниры, какие только есть, чтобы квалифицироваться. Вот и я делаю то же самое. Надеюсь, что в итоге все получится, – сказала Андреева корреспондентке Спортса’’ Екатерине Филипповой.