  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Андреева о том, что может попасть на итоговый: «Это будет значить для меня очень многое. Я постараюсь изо всех сил, чтобы туда отобраться»
1

Андреева о том, что может попасть на итоговый: «Это будет значить для меня очень многое. Я постараюсь изо всех сил, чтобы туда отобраться»

Мирра Андреева рассказала, что хочет квалифицироваться на итоговый турнир WTA.

Он пройдет 1-8 ноября в Эр-Рияде. Андреева сейчас идет седьмой в чемпионской гонке.

«Это будет значить для меня очень многое. Мне все еще 18 лет, и если я смогу квалифицироваться на итоговый турнир WTA и сыграть с семью лучшими теннисистками будет удивительно. Для меня это было бы отличным вызовом. Я постараюсь изо всех сил, чтобы туда отобраться».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт WTA
logoWTA
logoМирра Андреева
logoWTA Finals
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Корне сообщила о завершении карьеры – после возвращения она провела в туре 5 месяцев
4 минуты назад
Пекин (ATP). Синнер, Давидович-Фокина, Атман, Марожан вышли во 2-й круг, Хачанов выбыл
1241 минуту назад
Пекин (WTA). Потапова, П. Кудерметова, Буассон, Рузе, Томлянович, Рахимова вышли во 2-й круг, Векич, Блинкова, Захарова выбыли
26сегодня, 12:08Live
Алькарас о травме голеностопа, полученной в 1-м круге в Токио: «Я испугался. Первые пять минут я думал, что не смогу играть дальше»
2сегодня, 12:07
Андреева о травме голеностопа: «Я чувствую себя хорошо. Надеюсь, травма не будет беспокоить меня до конца сезона и вообще до конца жизни»
сегодня, 11:15
Токио (ATP). Алькарас, Руне, Рууд, Фриц, Корда, Берреттини вышли во 2-й круг, Тиафу выбыл
33сегодня, 11:15
Алькарас получил травму по ходу матча с Баесом в Токио
1сегодня, 11:02
Андреева о влиянии титулов тысячников: «Я почувствовала, что люди стали ждать, что я буду выигрывать каждый турнир – но это невозможно»
4сегодня, 10:22
Хачанов, Рублев, Медведев, Синнер, Зверев сыграют на турнире в Вене
4сегодня, 09:25
Алькарас о том, что Синнер на этой неделе играет на другом турнире: «Я не чувствую облегчения – я люблю играть против него»
1сегодня, 09:06
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото