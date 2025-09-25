Андреева о том, что может попасть на итоговый: «Это будет значить для меня очень многое. Я постараюсь изо всех сил, чтобы туда отобраться»
Мирра Андреева рассказала, что хочет квалифицироваться на итоговый турнир WTA.
Он пройдет 1-8 ноября в Эр-Рияде. Андреева сейчас идет седьмой в чемпионской гонке.
«Это будет значить для меня очень многое. Мне все еще 18 лет, и если я смогу квалифицироваться на итоговый турнир WTA и сыграть с семью лучшими теннисистками будет удивительно. Для меня это было бы отличным вызовом. Я постараюсь изо всех сил, чтобы туда отобраться».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт WTA
