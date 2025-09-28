  • Спортс
  • Пекин (ATP). 1/4 финала. Медведев встретится со Зверевым, Синнер – с Марожаном, Музетти поборется с Тьеном, де Минаур – с Меньшиком
2

Даниил Медведев встретится с Александром Зверевым в четвертьфинале в Пекине.

Вторая ракетка мира Янник Синнер сыграет с Фабианом Марожаном.

Сетка здесь.

China Open

Пекин, Китай

25 сентября – 1 октября 2025

ATP 500

Призовой фонд – 4 016 050 долларов

Открытые корты, хард

Четвертьфинал

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
