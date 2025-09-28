Пекин (ATP). 1/4 финала. Медведев встретится со Зверевым, Синнер – с Марожаном, Музетти поборется с Тьеном, де Минаур – с Меньшиком
Даниил Медведев встретится с Александром Зверевым в четвертьфинале в Пекине.
Вторая ракетка мира Янник Синнер сыграет с Фабианом Марожаном.
Сетка здесь.
China Open
Пекин, Китай
25 сентября – 1 октября 2025
ATP 500
Призовой фонд – 4 016 050 долларов
Открытые корты, хард
Четвертьфинал
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
