Хуркач о досрочном завершении сезона: «Чтобы соревноваться на высшем уровне, нужно быть готовым на 110%»

Экс-шестая ракетка мира Хуберт Хуркач сообщил, что не сыграет в 2025 году.

Поляк продолжает восстановление после травмы колена. Он не играет с июньского турнира в Хертогенбоше.

«Дорогие болельщики,

Хочу поблагодарить вас за все сообщения и добрые слова, которые я получаю. Для меня это очень важно. Такая поддержка дает много энергии 💪.

Я чувствую себя хорошо, всё развивается по плану и выглядит обнадеживающе. Каждый день я работаю с моей командой в зале, на корте и с физиотерапевтом 🙌.

В то же время я понимаю, что для того, чтобы вернуться на турниры и соревноваться на высшем уровне, нужно быть готовым на 110%. Поэтому лучшим решением будет начать со следующего сезона – полностью готовым к борьбе 🎾.

Спасибо, что вы со мной, и до встречи на турнирах!

Хуби», – написал поляк в соцсети.