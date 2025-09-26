Даниил Медведев: «Теннис способен свести с ума»

Даниил Медведев рассказал, что теннис может свести с ума.

– В этом году вы не тот Даниил Медведев, которого все знают. Бывали ли моменты, когда вы действительно волновались, что дела идут не так? Не поймите меня неправильно, но насколько расширение семьи повлияло на вашу игру?

– В теннисе одновременно есть и красота, и трудности. Простите, немного ухожу от темы… Иногда на корте я веду себя немного безумно. Многие любители подходят ко мне во Франции или в Монако и говорят: «Слушай, я такой же, как и ты. В жизни спокоен, в поездках спокоен, в любой ситуации спокоен. Даже когда спорю с женой. А на корте я схожу с ума». Теннис способен свести с ума. Со мной это тоже происходит.

Вы спрашиваете, почему у меня был плохой год? Точного ответа нет. Возможно, это из-за рождения второй дочери. Может быть, из-за отношений, не знаю, с Жилем [Серварой ]. Может, я стал старше и стал больше думать, чем раньше. Может, это просто невезение или физическое состояние было не в порядке. Никогда точно не знаешь.

Так что я не могу дать точный ответ на ваш вопрос про семью. Я определенно люблю своих двух дочерей, я люблю жену. Я не считаю их проблемой. Даже если играю немного хуже из-за второй дочери, я счастлив. Мне все равно.

Конечно, я волновался. Волнуюсь и сейчас. Я пытаюсь найти способ показать всем, что снова способен на большие достижения, – сказал Медведев на пресс-конференции.

У Медведева теперь двое детей!

