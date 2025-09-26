5

Даниил Медведев: «Теннис способен свести с ума»

Даниил Медведев рассказал, что теннис может свести с ума.

– В этом году вы не тот Даниил Медведев, которого все знают. Бывали ли моменты, когда вы действительно волновались, что дела идут не так? Не поймите меня неправильно, но насколько расширение семьи повлияло на вашу игру?

– В теннисе одновременно есть и красота, и трудности. Простите, немного ухожу от темы… Иногда на корте я веду себя немного безумно. Многие любители подходят ко мне во Франции или в Монако и говорят: «Слушай, я такой же, как и ты. В жизни спокоен, в поездках спокоен, в любой ситуации спокоен. Даже когда спорю с женой. А на корте я схожу с ума». Теннис способен свести с ума. Со мной это тоже происходит.

Вы спрашиваете, почему у меня был плохой год? Точного ответа нет. Возможно, это из-за рождения второй дочери. Может быть, из-за отношений, не знаю, с Жилем [Серварой]. Может, я стал старше и стал больше думать, чем раньше. Может, это просто невезение или физическое состояние было не в порядке. Никогда точно не знаешь.

Так что я не могу дать точный ответ на ваш вопрос про семью. Я определенно люблю своих двух дочерей, я люблю жену. Я не считаю их проблемой. Даже если играю немного хуже из-за второй дочери, я счастлив. Мне все равно.

Конечно, я волновался. Волнуюсь и сейчас. Я пытаюсь найти способ показать всем, что снова способен на большие достижения, – сказал Медведев на пресс-конференции.

У Медведева теперь двое детей!

Чудачества Медведева: вылетел в первом круге US Open и вел себя странно

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoДаниил Медведев
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Тренер Пегулы о Джоковиче: «Насколько мне известно, он планирует выступать в 2026 и 2027 годах»
225 минут назад
Пекин (WTA). Мирра Андреева сыграет с Чжу Линь, Калинская – с Осорио, Шнайдер – с Джойнт, Самсонова – с Буассон, В. Кудерметова вышла в 3-й круг, Александрова выбыла
39сегодня, 18:28
Кафельников о Хачанове: «Ему стоит поставить памятник при жизни»
4сегодня, 18:03
Дрэйпер получил wild card на финальный выставочный турнир UTS в Лондоне
сегодня, 17:18
Бывший физио Синнера о допинговом деле: «Это была всего лишь досадная цепь совпадений»
6сегодня, 16:32
Фэнтези по «Мастерсу» в Шанхае на Спортсе’’: наберите свою пятерку игроков и следите за ними весь турнир, сражаясь за призы!
сегодня, 16:00Тесты и игры
Фриц, Руне, Рууд и Фонсека заявились на турнир в Базеле
8сегодня, 15:31
Стефанос Циципас: «Ничто не сплачивает игроков быстрее, чем недовольство одним и тем же судьей»
7сегодня, 14:52
Пекин (ATP). Медведев, Синнер, Зверев, Музетти вышли во 2-й круг, Рублев, Хачанов, Бублик выбыли
75сегодня, 14:34
Сегодня день рождения Серены Уильямс
7сегодня, 14:31
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото