Андреева о травме голеностопа: «Я чувствую себя хорошо. Надеюсь, травма не будет беспокоить меня до конца сезона и вообще до конца жизни»

Мирра Андреева рассказала о восстановлении после травмы голеностопа.

Россиянка подвернула ногу на тысячнике в Монреале, из-за чего пропустила турнир в Цинциннати.

«Я чувствую себя хорошо, голеностоп в порядке. Мы хорошо поработали над восстановлением и укреплением. Надеюсь, [травма] не будет беспокоить меня до конца сезона и вообще до конца жизни. Но сейчас я чувствую себя здоровой».