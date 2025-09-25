  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Джокович о смерти Пилича: «Я почувствовал пустоту и скорбь.Ты неизгладимо повлиял на на мое развитие как человека и теннисиста»
0

Джокович о смерти Пилича: «Я почувствовал пустоту и скорбь.Ты неизгладимо повлиял на на мое развитие как человека и теннисиста»

Новак Джокович поделился текстом в память о Ники Пиличе.

Он умер 23 сентября в возрасте 86 лет. Джокович тренировался в академии Пилича в юниорском возрасте.

«Дорогой Сьор Нико (в переводе с хорватского «господин»),

Сегодня, когда я заканчивал тренировку на корте, мне сообщили печальную новость. Я почувствовал пустоту и скорбь. Надеюсь, ты ощутил, как много ты значил для меня в карьере и жизни. Ты неизгладимо повлиял на на мое развитие как человека и теннисиста.

Я буду вечно благодарен тебе и твоей чудесной жене Мие [Адамович] за то, что вы приняли меня как своего родного сына, когда мне было 12 лет. Мои родители и братья всегда воспринимали тебя как члена семьи.

Когда почти все отвернулись от нас и пока наша страна разрушалась в бомбежке, Мия и ты протянули нам руку поддержки и сделали все, что было в ваших силах, чтобы мои братья и я могли продолжать жить своей мечтой и заниматься спортом, который мы любим.

Спасибо тебе за все моменты, которые я сегодня заново переживал в своей голове и которые буду помнить, пока я жив. Вместе с печалью и смешанными эмоциями, которые я чувствую, твой образ и воспоминания о моментах, разделенных нами, вызывают в моем сердце радость и благодарность.

Твое наследие будет жить долго, и поколения будут с большим восхищением оглядываться на твой образ и все, что ты сделал. Все твои достижения как игрока, тренера и тренера сборных вписаны золотыми буквами в книги спортивной истории Балкан и мирового тенниса.

Для меня же самое важное то, что я с гордостью могу называть тебя «Сьор Нико, мой теннисный Отец».

Покойся с миром 🙏», – написал серб.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @DjokerNole
logoНовак Джокович
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Стефанос Циципас: «Каждый раз, когда кто-то говорит «давай разделим счет», я внезапно забываю все, что заказывал»
113 минут назад
Пекин (ATP). Атман борется с Чжаном, Синнер встретится с Чиличем, Давидович-Фокина – с Уго Карабелли, Марожан вышел во 2-й круг, Хачанов выбыл
7сегодня, 07:25Live
Токио (ATP). Фриц играет с Диалло, Алькарас встретится с Баесом, Рууд – с Мотидзуки, Руне – с Медьедовичем, Корда, Берреттини вышли во 2-й круг, Тиафу,выбыл
14сегодня, 06:08Live
Пекин (WTA). Векич играет с Букшей, Потапова, П. Кудерметова, Рузе, Томлянович, Рахимова вышли во 2-й круг, Блинкова, Захарова выбыли
23сегодня, 07:23Live
Монфис снялся с «Мастерса» в Шанхае
1сегодня, 06:33
234-я ракетка мира дисквалифицирован на месяц из-за триметазидина, попавшего в организм через загрязненный препарат
7вчера, 20:40
Алькарас о Нисикори: «Я вырос, наблюдая за его игрой. Японии очень повезло, что у них есть такой теннисист»
вчера, 19:57
Янник Синнер: «Мы много анализировали финал US Open. Теперь работаем над новыми элементами и улучшаем множество мелких деталей в моей игре»
5вчера, 18:55
Таунсенд снялась с турниров в Пекине и Ухане из-за травмы голеностопа
4вчера, 18:19
Даниил Медведев: «На тренировках я смог найти хороший уровень, с которым могу выигрывать турниры. Теперь задача – показать это в матчах»
18вчера, 17:32
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото