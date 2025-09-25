Джокович о смерти Пилича: «Я почувствовал пустоту и скорбь.Ты неизгладимо повлиял на на мое развитие как человека и теннисиста»

Новак Джокович поделился текстом в память о Ники Пиличе.

Он умер 23 сентября в возрасте 86 лет. Джокович тренировался в академии Пилича в юниорском возрасте.

«Дорогой Сьор Нико (в переводе с хорватского «господин»),

Сегодня, когда я заканчивал тренировку на корте, мне сообщили печальную новость. Я почувствовал пустоту и скорбь. Надеюсь, ты ощутил, как много ты значил для меня в карьере и жизни. Ты неизгладимо повлиял на на мое развитие как человека и теннисиста.

Я буду вечно благодарен тебе и твоей чудесной жене Мие [Адамович] за то, что вы приняли меня как своего родного сына, когда мне было 12 лет. Мои родители и братья всегда воспринимали тебя как члена семьи.

Когда почти все отвернулись от нас и пока наша страна разрушалась в бомбежке, Мия и ты протянули нам руку поддержки и сделали все, что было в ваших силах, чтобы мои братья и я могли продолжать жить своей мечтой и заниматься спортом, который мы любим.

Спасибо тебе за все моменты, которые я сегодня заново переживал в своей голове и которые буду помнить, пока я жив. Вместе с печалью и смешанными эмоциями, которые я чувствую, твой образ и воспоминания о моментах, разделенных нами, вызывают в моем сердце радость и благодарность.

Твое наследие будет жить долго, и поколения будут с большим восхищением оглядываться на твой образ и все, что ты сделал. Все твои достижения как игрока, тренера и тренера сборных вписаны золотыми буквами в книги спортивной истории Балкан и мирового тенниса.

Для меня же самое важное то, что я с гордостью могу называть тебя «Сьор Нико, мой теннисный Отец».

Покойся с миром 🙏», – написал серб.