Алькарас о соперничестве с Синнером: «После финала US Open он точно что-то изменит, и я должен быть готов»

Карлос Алькарас прокомментировал соперничество с Янником Синнером.

Испанец обыграл его в финале US Open.

«Я знаю, что он что-то поменяет. После последнего матча он точно что-то изменит. То же самое я делал, когда проигрывал ему пару раз – я старался стать лучше. В следующий раз, когда мы встретимся, я жду, что он сделает то же самое – поменяет несколько моментов, чтобы подготовиться. А я должен быть сосредоточен и тоже готов.

Я постараюсь справиться с этими изменениями и быть готовым к нашему соперничеству. Думаю, оно становится все лучше – и для меня, и для тенниса. Посмотрим, сколько раз я еще с ним играю и в каких условиях. Но сейчас я думаю, что все идет отлично», – сказал Алькарас на пресс-конференции турнира в Токио.