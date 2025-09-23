0

Умер Ники Пилич – финалист «Ролан Гаррос»-1973 и бывший тренер Джоковича

Сегодня утром умер финалист «Ролан Гаррос»-1973 Ники Пилич.

Ему было 86 лет.

Пилич – чемпион US Open-1970 в паре.

После окончания игровой карьеры хорват стал тренером и основал академию в Мюнхене. Там в разные годы тренировались Горан Иванишевич, Михаэль Штих и Новак Джокович.

Пилич четырежды выигрывал Кубок Дэвиса в статусе капитана – трижды со сборной Германии и еще один раз с командой Хорватии.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
