Умер Ники Пилич – финалист «Ролан Гаррос»-1973 и бывший тренер Джоковича
Сегодня утром умер финалист «Ролан Гаррос»-1973 Ники Пилич.
Ему было 86 лет.
Пилич – чемпион US Open-1970 в паре.
После окончания игровой карьеры хорват стал тренером и основал академию в Мюнхене. Там в разные годы тренировались Горан Иванишевич, Михаэль Штих и Новак Джокович.
Пилич четырежды выигрывал Кубок Дэвиса в статусе капитана – трижды со сборной Германии и еще один раз с командой Хорватии.
