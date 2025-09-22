Джокович сфотографировался на арене, где в 1896 году прошли первые Олимпийские игры
Новак Джокович сфотографировался на стадионе «Панатинаикос» в Афинах.
Джокович – олимпийский чемпион Парижа-2024.
«Панатинаикос» – построенный в античные времена стадион, на котором в 1896 году были проведены первые в современной истории Олимпийские игры.
40 тысяч на стадионе II века! Античная красота в Греции 🏛️
Как Джокович наконец взял Олимпиаду? Он вытащил из себя все!
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Джоковича
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости