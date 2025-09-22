Фото
Джокович сфотографировался на арене, где в 1896 году прошли первые Олимпийские игры

Новак Джокович сфотографировался на стадионе «Панатинаикос» в Афинах.

Джокович – олимпийский чемпион Парижа-2024.

«Панатинаикос» – построенный в античные времена стадион, на котором в 1896 году были проведены первые в современной истории Олимпийские игры.

40 тысяч на стадионе II века! Античная красота в Греции 🏛️ 

Как Джокович наконец взял Олимпиаду? Он вытащил из себя все!

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Джоковича
