1

Фриц после победы на Кубке Лэйвера: «Сегодня будет веселый вечер»

Тэйлор Фриц поделился эмоциями от победы на Кубке Лэйвера.

В решающем матче он обыграл Александра Зверева – 6:3, 7:6(4). Сборная Мира победила со счетом 15:9.

«Сегодня будет веселый вечер, – сказал Фриц перед церемонией награждения. – В раздевалке уже скоро откроем шампанское.

Когда видишь, как парни на скамейке заводятся, а такая легенда, как Андре [Агасси], вскакивает с места и болеет за тебя, невозможно не зарядиться. В такие моменты отдаешь все, что есть».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
