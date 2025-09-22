Фриц после победы на Кубке Лэйвера: «Сегодня будет веселый вечер»

Тэйлор Фриц поделился эмоциями от победы на Кубке Лэйвера.

В решающем матче он обыграл Александра Зверева – 6:3, 7:6(4). Сборная Мира победила со счетом 15:9.

«Сегодня будет веселый вечер, – сказал Фриц перед церемонией награждения. – В раздевалке уже скоро откроем шампанское.

Когда видишь, как парни на скамейке заводятся, а такая легенда, как Андре [Агасси ], вскакивает с места и болеет за тебя, невозможно не зарядиться. В такие моменты отдаешь все, что есть».

