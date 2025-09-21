  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Фриц о победе над Алькарасом на Кубке Лэйвера: «Сегодня я доверял себе во время важных розыгрышей, атаковал. Решил: ошибусь, значит ошибусь»
4

Фриц о победе над Алькарасом на Кубке Лэйвера: «Сегодня я доверял себе во время важных розыгрышей, атаковал. Решил: ошибусь, значит ошибусь»

Тэйлор Фриц рассказал, за счет чего обыграл Карлоса Алькараса на Кубке Лэйвера.

Американец победил первую ракетку мира на выставочном турнире со счетом 6:3, 6:2. В официальных встречах Фриц уступает ему 0:2.

– Что сыграло ключевую роль в вашей победе?

– Исполнение. Оно имело очень большой вес. Единственное, что я сегодня изменил, и с чем у меня раньше были трудности против некоторых топ-игроков – это с доверием самому себе. Сегодня я действительно доверял себе во время важных розыгрышей, атаковал, у меня не не было сомнений вроде: «Я не хочу подарить ему очко на важном розыгрыше, так что сыграю чуть безопаснее». Так сработает в матче против 90% игроков.

Но топ-соперники тебе ничего не подарят. Думаю, это один из главных выводов, который я сделал из матча на «Уимблдоне» (Фриц проиграл Алькарасу в полуфинале 4:6, 7:5, 3:6, 6:7(6) – Спортс’‘). Я дважды сыграл слишком осторожно справа в важные моменты тай-брейка четвертого сета. Я был слишком осторожен из-за того, что я не хотел их упустить.

Я хотел бы вернуться и просто забить эти мячи. Ошибусь, значит ошибусь. Думаю, сегодня я хорошо справился с тем, чтобы и правда этому следовать. Я поднял среднюю скорость удара в розыгрышах. Конечно, это могло обернуться тем, что я допустил бы слишком много невынужденных ошибок и подарил бы слишком много легких очков. Такое уже случалось раньше в некоторых матчах, где я слегка перестарался, – сказал американец на пресс-конференции.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoКарлос Алькарас
logoТэйлор Фриц
logoКубок Лэйвера
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Кубок Лэйвера. Алькарас сыграет с Серундоло, Зверев – с Фрицем, Алькарас и Рууд поборются с Микельсеном и Опелкой
4сегодня, 15:34
Чэнду (ATP). Шевченко, Музетти, Накашима, Табило вышли в полуфинал
сегодня, 15:21
Ханчжоу (ATP). Бублик, Руайе, Муте вышли в полуфинал, Медведев выбыл
99сегодня, 15:21
Маррей об Алькарасе: «Он очень средний гольфист, к сожалению для него. Но его теннис напоминает мне о Роналдиньо, которого я любил в детстве»
1сегодня, 15:11
21-летняя Яценко выиграла крупнейший титул в карьере и дебютирует в топ-200
4сегодня, 14:12
Энди Маррей: «Дети думают, что я гольфист. Я приезжаю в 9 утра и играю до тех пор, пока не приходит время забирать их из школы»
1сегодня, 13:56
Медведев не подал на матч и проиграл 196-й ракетке мира в Ханчжоу. Он отдал встречу сопернику из-за пределов топ-150 впервые с мая 2023-го
38сегодня, 13:35
Италия защитила титул Кубка Билли Джин Кинг
4сегодня, 12:59
Кубок Билли Джин Кинг. Финал. Италия обыграла США: Паолини победила Пегулу, Коччаретто – Наварро
11сегодня, 11:55
Швентек после титула в Сеуле: «Папа не смог выиграть здесь Олимпиаду, но хотя бы я выиграла этот турнир»
2сегодня, 11:39
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото