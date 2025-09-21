Фриц о победе над Алькарасом на Кубке Лэйвера: «Сегодня я доверял себе во время важных розыгрышей, атаковал. Решил: ошибусь, значит ошибусь»

Тэйлор Фриц рассказал, за счет чего обыграл Карлоса Алькараса на Кубке Лэйвера.

Американец победил первую ракетку мира на выставочном турнире со счетом 6:3, 6:2. В официальных встречах Фриц уступает ему 0:2.

– Что сыграло ключевую роль в вашей победе?

– Исполнение. Оно имело очень большой вес. Единственное, что я сегодня изменил, и с чем у меня раньше были трудности против некоторых топ-игроков – это с доверием самому себе. Сегодня я действительно доверял себе во время важных розыгрышей, атаковал, у меня не не было сомнений вроде: «Я не хочу подарить ему очко на важном розыгрыше, так что сыграю чуть безопаснее». Так сработает в матче против 90% игроков.

Но топ-соперники тебе ничего не подарят. Думаю, это один из главных выводов, который я сделал из матча на «Уимблдоне» (Фриц проиграл Алькарасу в полуфинале 4:6, 7:5, 3:6, 6:7(6) – Спортс’‘). Я дважды сыграл слишком осторожно справа в важные моменты тай-брейка четвертого сета. Я был слишком осторожен из-за того, что я не хотел их упустить.

Я хотел бы вернуться и просто забить эти мячи. Ошибусь, значит ошибусь. Думаю, сегодня я хорошо справился с тем, чтобы и правда этому следовать. Я поднял среднюю скорость удара в розыгрышах. Конечно, это могло обернуться тем, что я допустил бы слишком много невынужденных ошибок и подарил бы слишком много легких очков. Такое уже случалось раньше в некоторых матчах, где я слегка перестарался, – сказал американец на пресс-конференции.