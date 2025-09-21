21-летняя Яценко выиграла крупнейший титул в карьере и дебютирует в топ-200

21-летняя Полина Яценко стала чемпионкой WTA 125 в Калдаш-да-Раинья.

В финале она обыграла Габриэлу Кнутсон со счетом 6:2, 5:7, 6:2. По ходу турнира, во втором круге, россиянка также победила экс-первую ракетку мира Каролину Плишкову (5:7, 6:4, 6:4).

257-я ракетка мира выиграла крупнейший титул в карьере. Ранее она стала чемпионкой 8 турниров ITF.

В понедельник Яценко обновит личный рекорд и дебютирует в топ-200. В живом рейтинге она сейчас 190-я ракетка мира.