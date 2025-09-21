Италия защитила титул Кубка Билли Джин Кинг

Команда Италии выиграла Кубок Билли Джин Кинг второй год подряд.

В финале они победили команду США: Элизабетта Коччаретто обыграла Эмму Наварро (6:4, 6:4), Жасмин Паолини – Джессику Пегулу (6:4, 6:2).

В команду Италии в этом году, помимо Коччаретто и Паолини, в этом году входили Сара Эррани, Лючия Бронцетти и Тайра Грант.

Италия шестой раз выиграла титул Кубка Билли Джин Кинг.