Медведев выиграл первый матч с конца июля
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Ханчжоу.
Он прошел Нишеша Басаваредди со счетом 6:2, 6:3.
Россиянин прервал серию из трех поражений подряд. Последний раз он побеждал Далибора Сврчину на «Мастерсе» в Торонто в конце июля.
Также Медведев одержал первую победу под руководством новой команды. В этом месяце он начал сотрудничество с Томасом Юханссоном и Роханом Гетцке.
За выход в полуфинал Даниил поборется с У Ибином или Себастьяном Кордой.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости