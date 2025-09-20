1

Медведев выиграл первый матч с конца июля

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Ханчжоу.

Он прошел Нишеша Басаваредди со счетом 6:2, 6:3.

Россиянин прервал серию из трех поражений подряд. Последний раз он побеждал Далибора Сврчину на «Мастерсе» в Торонто в конце июля.

Также Медведев одержал первую победу под руководством новой команды. В этом месяце он начал сотрудничество с Томасом Юханссоном и Роханом Гетцке.

За выход в полуфинал Даниил поборется с У Ибином или Себастьяном Кордой.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
