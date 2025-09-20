19-летняя Мбоко о целях в карьере: «Победа на турнире «Большого шлема» или №1 рейтинга – главная мечта»

19-летняя Виктория Мбоко рассказала о своих карьерных стремлениях.

В августе канадка стала чемпионкой тысячника в Монреале. Сейчас она занимает 23-ю позицию в рейтинге.

«Есть много целей, которых я хочу достичь. Победа на турнире «Большого шлема» или выход на первую строчку рейтинга – главная мечта, но я понимаю, что к таким вершинам ведет постепенное развитие, и нельзя заранее предсказать, когда появятся подходящие возможности.

Каждый день я стараюсь совершенствоваться как на корте, так и вне его. Нужно мечтать по-крупному, и я надеюсь, что однажды выигранный турнир «Большого шлема» станет частью моего пути», – сказала Мбоко в интервью журналу Rolling Stone.

