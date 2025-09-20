  • Спортс
  • Ханчжоу (ATP). 2-й круг. Медведев сыграет с Басаваредди, Рублев – с Руайе, Бублик встретится с Вукичем, Корда – с Ибином У
0

Ханчжоу (ATP). 2-й круг. Медведев сыграет с Басаваредди, Рублев – с Руайе, Бублик встретится с Вукичем, Корда – с Ибином У

Даниил Медведев сыграет с Нишешем Басаваредди во втором круге в Ханчжоу.

Андрей Рублев встретится с Валентином Руайе.

Сетка турнира здесь.

Hangzhou Open

Ханчжоу, Китай

17 – 23 сентября 2025

ATP 250

Призовой фонд – 1 019 185 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Hangzhou Open
