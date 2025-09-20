Ханчжоу (ATP). 2-й круг. Медведев сыграет с Басаваредди, Рублев – с Руайе, Бублик встретится с Вукичем, Корда – с Ибином У
Даниил Медведев сыграет с Нишешем Басаваредди во втором круге в Ханчжоу.
Андрей Рублев встретится с Валентином Руайе.
Сетка турнира здесь.
Hangzhou Open
Ханчжоу, Китай
17 – 23 сентября 2025
ATP 250
Призовой фонд – 1 019 185 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
