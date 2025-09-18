Карлос Алькарас: «Шутка про Алькараса и Алькатрас сопровождала меня с самого детства, так что я просто обязан был туда съездить»

Первая ракетка мира Карлос Алькарас рассказал, почему посетил остров Алькатрас.

«Шутка про Алькараса и Алькатрас сопровождала меня с самого детства, так что я просто обязан был туда съездить », – сказал испанец.

Алькатрас – тюрьма строгого режима, расположенная на одноименном острове в заливе Сан-Франциско. Она действовала с 1934 по 1963 год и известна тем, что туда направляли самых опасных преступников. Единственный побег из нее был совершен в 1963-м году тремя заключенными (их следы так и не нашли) и стал одним из самых знаменитых в истории.

Алькарас приехал в Сан-Франциско, чтобы сыграть на Кубке Лэйвера. Выставочный турнир стартует завтра.