Борг о раке простаты: «Я живу день за днем – надеюсь, и год за годом»

Экс-первая ракетка мира Бьорн Борг рассказал, как живет с раком простаты.

Ранее швед сообщил, что у него «очень агрессивная» форма и что он перенес операцию в прошлом году и сейчас находится в ремиссии. 

Борг называет диагноз «психологически тяжелым»: «Я поговорил с врачом, и он сказал, что все очень, очень плохо. Он сказал, что у меня есть эти спящие раковые клетки, и в будущем это перерастет в борьбу. Каждые шесть месяцев я прохожу обследование. Последнее я делал две недели назад. Это то, с чем мне приходится жить».

Врачи обнаружили у Борга заболевание в 2023-м. Он сообщил, что проверялся на рак простаты на протяжении многих лет.

«Дело в том, что ты ничего такого не чувствуешь. Ты хорошо себя чувствуешь, и потом это просто происходит. Я надеюсь, что со мной все будет в порядке. Я живу день за днем – надеюсь, и год за годом».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: BBC Sport
