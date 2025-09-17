  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Плишкова о критике календаря: «Девушки постоянно жалуются, но я не понимаю, на что именно. При этом получают денег больше, чем когда-либо»
1

Плишкова о критике календаря: «Девушки постоянно жалуются, но я не понимаю, на что именно. При этом получают денег больше, чем когда-либо»

Каролина Плишкова высказалась о критике календаря и двухнедельных турниров.

– В теннисном сообществе звучит критика, что турниров слишком много, игроки перегружены и получают много травм. Как вы видите эту проблему?

– Думаю, ситуация такая же, если не лучше, чем раньше. Раньше тоже было очень много поездок. Кубок Федерации (сейчас Кубок Билли Джин Кинг – Спортс’’), например, играли трижды в год, а сейчас на это уходит меньше времени.

Недавно один ветеран тенниса рассказывал мне, что сразу после US Open они ехали на Кубок Дэвиса, где играли матчи из пяти сетов. А девушки? Мне кажется, они просто постоянно жалуются, но я не понимаю, на что именно. При этом получают денег больше, чем когда-либо.

– Но календарь турниров ведь изменился...

– Да, добавили двухнедельные турниры, но, по-моему, это ничего не меняет. Все равно все тренируются, остаются в форме. Раньше они же не брали неделю отдыха.

– Тогда в чем же, по-вашему, проблема?

– Я не люблю сравнивать разные сезоны. Но раньше, например, на турнирах «Большого шлема» было понятно: первые три круга топ-игрок спокойно проходит, и в десятке все держатся уверенно. Сейчас, наверное, только у Соболенко есть такая стабильность. Теннис стал более конкурентным, более физически тяжелым. Сегодня есть около 120 девушек, которые могут обыграть кого угодно из топ-10. Все выкладываются по максимуму, у всех есть команды, фитнес-тренеры, полная поддержка, – сказала экс-первая ракетка мира Плишкова в интервью Flashscore.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: flashscore.com
logoКаролина Плишкова
logoWTA
logoКубок Дэвиса
logoКубок Билли Джин Кинг
logoАрина Соболенко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Сеул (WTA). 2-й круг. Таусон играет с Лис, Джойнт – с Кенин
13 минуты назадLive
Кубок Билли Джин Кинг. 1/4 финала. Испания – Украина: Бадоса играет со Свитолиной, Бусас Манейро уступила Костюк
518 минут назадLive
Ханчжоу (ATP). 1-й круг. Тьен играет с Навоне, Маннарино поборется с У Ибином
сегодня, 09:51Live
Сеул (WTA). Шнайдер, Радукану, Хаддад Майя, Кенин вышли во 2-й круг, Захарова, Прозорова выбыли
6434 минуты назадLive
Чэнду (ATP). Шан Цзюньчэн борется с Бергсом, О’Коннелл, Гирон вышли во 2-й круг, Норри выбыл
138 минут назадLive
Кубок Дэвиса. Италия в ноябрьском плей-офф сыграет с Австрией, Германия – с Аргентиной
сегодня, 11:09
45-летняя Винус об участии в Олимпиаде-2028: «Нет ничего невозможного»
4сегодня, 10:34
Фонсека перед встречей с Федерером: «У меня вспотели руки»
1сегодня, 09:37Фото
Попырин снялся с турнира в Токио
сегодня, 09:05
Зверев и Рууд сфотографировались с Федерером во время игры в гольф
1сегодня, 08:41Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото