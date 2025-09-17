Плишкова о критике календаря: «Девушки постоянно жалуются, но я не понимаю, на что именно. При этом получают денег больше, чем когда-либо»

Каролина Плишкова высказалась о критике календаря и двухнедельных турниров.

– В теннисном сообществе звучит критика, что турниров слишком много, игроки перегружены и получают много травм. Как вы видите эту проблему?

– Думаю, ситуация такая же, если не лучше, чем раньше. Раньше тоже было очень много поездок. Кубок Федерации (сейчас Кубок Билли Джин Кинг – Спортс’’), например, играли трижды в год, а сейчас на это уходит меньше времени.

Недавно один ветеран тенниса рассказывал мне, что сразу после US Open они ехали на Кубок Дэвиса , где играли матчи из пяти сетов. А девушки? Мне кажется, они просто постоянно жалуются, но я не понимаю, на что именно. При этом получают денег больше, чем когда-либо.

– Но календарь турниров ведь изменился...

– Да, добавили двухнедельные турниры, но, по-моему, это ничего не меняет. Все равно все тренируются, остаются в форме. Раньше они же не брали неделю отдыха.

– Тогда в чем же, по-вашему, проблема?

– Я не люблю сравнивать разные сезоны. Но раньше, например, на турнирах «Большого шлема» было понятно: первые три круга топ-игрок спокойно проходит, и в десятке все держатся уверенно. Сейчас, наверное, только у Соболенко есть такая стабильность. Теннис стал более конкурентным, более физически тяжелым. Сегодня есть около 120 девушек, которые могут обыграть кого угодно из топ-10. Все выкладываются по максимуму, у всех есть команды, фитнес-тренеры, полная поддержка, – сказала экс-первая ракетка мира Плишкова в интервью Flashscore.