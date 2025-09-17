45-летняя Винус об участии в Олимпиаде-2028: «Нет ничего невозможного»
Винус Уильямс не исключает возможности участия в Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.
«Нет ничего невозможного. Но мне нужно будет сохранять мотивацию оставаться на корте так долго, посмотрим», – сказала 45-летняя Винус в интервью Parade.
Винус – самая титулованная теннисистка в истории Олимпийских игр. Всего у нее четыре золотые и одна серебряная медаль. Последний раз американка участвовала в Олимпиаде в 2016 году. Она также выступала на Играх в Лондоне-2012, Пекине-2008, Афинах-2004 и Сиднее-2000.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: parade.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости