Соболенко снялась с тысячника в Пекине

Арина Соболенко не сыграет на WTA 1000 в Пекине, который начнется 24 сентября.

Первая ракетка мира отказалась от участия из-за травмы. В прошлом году Соболенко дошла до четвертьфинала турнира, она потеряет 215 очков.

«Очень жаль, но я вынуждена пропустить China Open из-за небольшой травмы, полученной на US Open. Хочу сосредоточиться на восстановлении, чтобы быть полностью здоровой к оставшейся части сезона. С нетерпением жду возвращения в Пекин в следующем году и желаю организаторам удачи».

