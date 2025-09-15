Стефанос Циципас: «Сила рождается из готовности меняться, а не из иллюзии совершенства»
Стефанос Циципас рассказал, что для него значит теннис.
«Смысл не в безупречных победах и не в том, чтобы избегать ошибок. Он в ритме падений и подъемов, в смелости идти навстречу неизвестности с открытыми глазами и открытым сердцем. Сила рождается из готовности меняться, а не из иллюзии совершенства», – твитнул Циципас.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @steftsitsipas
