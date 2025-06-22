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Стефанос Циципас: «В звуке теннисного мяча, ударяющего по деревянной ракетке, есть особая магия. Чистая, неподдельная история»

Стефанос Циципас признался, что скучает по деревянным ракеткам.

«В звуке теннисного мяча, ударяющего по деревянной ракетке, есть особая магия. Чистая, неподдельная история», – твитнул Циципас.

Борг создал современный теннис почти из пустоты: тактика, бизнес, безумная слава. Без него не было бы Надаля

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @steftsitsipas
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