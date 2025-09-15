3

Стэн Вавринка: «К сожалению, я старею. В 40 лет уже тяжело выходить на корт»

Экс-третья ракетка мира Стэн Вавринка поделился эмоциями после турнира в Ренне.

Трехкратный чемпион турниров «Большого шлема» уступил Юго Гастону в финале «Челленджера» – 4:6, 4:6.

«Несмотря на поражение, это была очень хорошая неделя, успешная. Я получил большое количество эмоций. Спасибо болельщикам и организаторам. Атмосфера была прекрасна, а вне корта все было организовано идеально.

Я рад, что принял решение приехать. Я стараюсь максимально наслаждаться карьерой, но, к сожалению, я старею. В 40 лет уже тяжело выходить на корт. Я все равно получаю огромное удовольствие – благодаря публике, эмоциям и поддержке. Это одна из причин, по которой я продолжаю бороться», – сказал Вавринка на церемонии награждения.

В теннисе новая подача – укороченная с плеча

