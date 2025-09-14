Фонсека после победы над Циципасом на Кубке Дэвиса: «Я знал, что он будет нервничать»

Жоао Фонсека прокомментировал победу над Стефаносом Циципасом на Кубке Дэвиса.

Бразилец обыграл его в Афинах со счетом 6:4, 3:6, 7:5. В решающем сете Фонсека уступал 3:5. Счет между командами, которые находятся в Мировой группе I, стал 3:1 – таким образом, Бразилия в следующем году сыграет в квалификации Мировой группы.

«В Бразилии мы говорим: «Когда ты бразилец, то ты никогда не сдаешься». И когда ты играешь за страну, то ты не можешь не верить [в победу]. Я хочу сказать спасибо команде за поддержку в конце. Я просто смотрел на них и чувствовал поддержку в каждом розыгрыше. Я знал, что он будет нервничать – мы играем в Греции, они уступают 1:2 по матчам. Так что он переживает больше. Я просто играл в свой теннис. Я очень рад, что выиграл этот матч», – сказал Фонсека в интервью на корте.