  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Аванесян о восстановлении после мононуклеоза: «Этот путь оказался намного тяжелее, чем я могла представить»
1

Аванесян о восстановлении после мононуклеоза: «Этот путь оказался намного тяжелее, чем я могла представить»

Элина Аванесян рассказала о процессе восстановления после болезни.

«Всем привет! Хочу поделиться с вами личным, потому что последние месяцы выдались для меня очень тяжелыми.

В марте у меня обнаружили мононуклеоз. Сначала я недооценивала, насколько это на меня повлияет, но вскоре постоянно стала чувствовать усталость, полное отсутствие сил, и даже самые простые тренировки давались с трудом. Особенно тяжело было принять это после того, как первые два месяца сезона прошли отлично. Я показывала высокий уровень, была в хорошей форме и по-настоящему наслаждалась теннисом. Перейти от этого к состоянию, когда я чувствую себя слабой и не могу играть, оказалось невероятно трудно.

Затем в Майами у меня начались серьезные боли в запястье, на восстановление ушло много времени. И как только стало легче, появились новые проблемы – с плечом. С тех пор одно накладывалось на другое, и справляться с этим стало очень непросто, особенно потому, что организм так и не восстановился полностью после болезни.

Каждый день я работаю со своей командой, делаю все возможное, чтобы поправиться, вернуть силы и снова выйти на корт в полной готовности. Но, честно говоря, этот путь оказался намного тяжелее, чем я могла представить. Были моменты разочарования и даже сомнений, но я многому научилась – терпению и стойкости. Это также напомнило, насколько сильно я люблю этот спорт.

Возвращение к матчам стало важным шагом, но играть, не чувствуя себя хорошо на корте, очень непросто. Больше всего не хватает чувства борьбы и радости от игры в том виде, в каком я ее знаю.

От всего сердца благодарю всех вас за поддержку в трудные времена. Ваши слова и сообщения значат для меня больше, чем я могу выразить. Они помогают в тяжелые дни и напоминают, ради чего я продолжаю бороться.

Я верю, что это всего лишь одна глава, и с нетерпением жду момента, когда снова смогу выйти на корт – здоровой, без боли и сильнее, чем когда-либо ❤️», – написала Аванесян в соцсети.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @ElinaaAvanesyan
logoЭлина Аванесян
logoWTA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Сан-Паулу (WTA). 1/2 финала. Джонс сыграет с Тьен, Ракотоманга Райаона поборется с Сарасуа
6 минут назад
Кафельников о Медведеве: «В следующем году ему исполнится уже 30 лет – это тот возраст, когда любые радикальные изменения толку не принесут»
12сегодня, 13:32
Селехметьева выиграла крупнейший титул в карьере
12сегодня, 12:10
Сегодня день рождения Горана Иванишевича
1сегодня, 11:16
Руне сменил ракетку, несмотря на действующий контракт с Babolat
4сегодня, 10:21
Сеул (WTA). Александрова и Швентек начнут со второго круга, Шнайдер сыграет с квалифаером
8сегодня, 09:16
23-летняя Чараева вышла в крупнейший финал в карьере
5сегодня, 08:06
17-летняя Йович в Гвадалахаре впервые вышла в полуфинал WTA
8сегодня, 07:18
Бублик уступил 478-й ракетке мира в матче Кубка Дэвиса. Казахстан проиграл Южной Корее
18сегодня, 06:18
Гвадалахара (WTA). Жакмо, Йович вышли в полуфинал, Стакушич, Фрех выбыли
8сегодня, 05:56
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
2вчера, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
6вчера, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото