Аванесян о восстановлении после мононуклеоза: «Этот путь оказался намного тяжелее, чем я могла представить»

Элина Аванесян рассказала о процессе восстановления после болезни.

«Всем привет! Хочу поделиться с вами личным, потому что последние месяцы выдались для меня очень тяжелыми.

В марте у меня обнаружили мононуклеоз. Сначала я недооценивала, насколько это на меня повлияет, но вскоре постоянно стала чувствовать усталость, полное отсутствие сил, и даже самые простые тренировки давались с трудом. Особенно тяжело было принять это после того, как первые два месяца сезона прошли отлично. Я показывала высокий уровень, была в хорошей форме и по-настоящему наслаждалась теннисом. Перейти от этого к состоянию, когда я чувствую себя слабой и не могу играть, оказалось невероятно трудно.

Затем в Майами у меня начались серьезные боли в запястье, на восстановление ушло много времени. И как только стало легче, появились новые проблемы – с плечом. С тех пор одно накладывалось на другое, и справляться с этим стало очень непросто, особенно потому, что организм так и не восстановился полностью после болезни.

Каждый день я работаю со своей командой, делаю все возможное, чтобы поправиться, вернуть силы и снова выйти на корт в полной готовности. Но, честно говоря, этот путь оказался намного тяжелее, чем я могла представить. Были моменты разочарования и даже сомнений, но я многому научилась – терпению и стойкости. Это также напомнило, насколько сильно я люблю этот спорт.

Возвращение к матчам стало важным шагом, но играть, не чувствуя себя хорошо на корте, очень непросто. Больше всего не хватает чувства борьбы и радости от игры в том виде, в каком я ее знаю.

От всего сердца благодарю всех вас за поддержку в трудные времена. Ваши слова и сообщения значат для меня больше, чем я могу выразить. Они помогают в тяжелые дни и напоминают, ради чего я продолжаю бороться.

Я верю, что это всего лишь одна глава, и с нетерпением жду момента, когда снова смогу выйти на корт – здоровой, без боли и сильнее, чем когда-либо ❤️», – написала Аванесян в соцсети.