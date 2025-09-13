17-летняя Йович в Гвадалахаре впервые вышла в полуфинал WTA

73-я ракетка мира Ива Йович вышла в полуфинал пятисотника в Гвадалахаре.

Она обыграла Викторию Хименес Казинцеву – 6:3, 3:6, 7:6(6).

17-летняя американка впервые в карьере вышла в полуфинал на уровне основного тура.

Йович уже гарантированно дебютирует в топ-60. В случае выхода в финал она войдет в топ-50, в случае титула – в топ-40.

Дальше она поборется с Николой Бартунковой .