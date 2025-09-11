Циципас об инопланетянах: «У динозавров не было Spotify, мемов и латте на овсяном молоке... Надеюсь, они подумают об этом, прежде чем нанести удар»

27-я ракетка мира Стефанос Циципас пошутил об инопланетном вторжении.

«Профессор из Гарварда говорит, что на нас движется инопланетный объект размером в 7 миль (около 11 км). У динозавров не было Spotify, мемов и латте на овсяном молоке... Надеюсь, они подумают об этом, прежде чем нанести удар», – твитнул Циципас.

В июле этого года была обнаружена комета 3I/ATLAS. По предположению Ави Леба, астрофизика из Гарвардского университета, на самом деле она может быть инопланетным кораблем.