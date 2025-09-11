Вавринка о том, что играет на «Челленджере» якобы из-за долгов: «Не уверен, что призовые с «Челленджера» способны покрыть хоть какие-то долги🤣»

ATP выложила хайлайты матча Стэна Вавринки на «Челленджере» в Ренне.

Под постом один болельщиков написал: «Он либо любит теннис как никто другой, либо у него безумные долги».

Вавринка ответил: «Не уверен, что призовые с «Челленджера» способны покрыть хоть какие-то долги🤣».