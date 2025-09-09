  • Спортс
  • Калинская о возможности играть в туре после декрета: «Не хочу, чтобы мой ребенок с самого маленького возраста был в самолете и не ходил в садик»
1

– Многие тренеры считают, что влюбленность вредит карьере. Ты бы с этим поспорила? 
 
– Нет, я думаю, окрыляет. Если отношения здоровые и эмоционально оба человека зрелые, и они понимают, что для партнера хорошо, что плохо, и не пытаются подкормить свое эго или какие-то другие качества, то любовь точно не мешает.

– Как ты считаешь, для женщины что важнее – карьера или семья? 
 
– Для женщины – семья. Но мне важно состояться и как личность. Для меня уверенность и внутреннее спокойствие [зависит] от того, что я делаю, чем я занимаюсь. Семья – это прекрасно, но это не все, что мне нужно в жизни. 
 
– Как ты относишься к тому, что теннисистки прерывают карьеру, становятся мамами, затем возвращаются в тур? 
 
– Уважаю это, но я не представляю себя в таком режиме. Возможно, потому что я путешествую с 14 лет, с 12, и я не хочу, чтобы мой ребенок с самого маленького возраста был где-то в самолете и не ходил в садик. Для развития ребенка иметь детство очень важно. У тебя только одно детство. 
 
– То есть твой идеальный сценарий завести семью уже после совершения карьеры?

– Да, – сказала Калинская в интервью Анне Чакветадзе.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал First & Red
