Циньвэнь Чжэн восстановилась после операции и сыграет на Кубке Билли Джин Кинг (Spazio Tennis)

Циньвэнь Чжэн планирует сыграть на Кубке Билли Джин Кинг, сообщает Spazio Tennis.

По данным издания, финалистка Australian Open-2024 восстановилась после операции на локте , проведенной в середине июля. Она пропустила всю североамериканскую серию турниров.

Теннисистка уже начала тренировки и получила разрешение на возвращение. Чжэн включена в состав сборной Китая на Кубок Билли Джин Кинг .

Турнир в Шэньчжэне стартует 16 сентября. В 1/4 финала Китай встретится с Италией.