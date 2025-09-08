Циньвэнь Чжэн восстановилась после операции и сыграет на Кубке Билли Джин Кинг (Spazio Tennis)
Циньвэнь Чжэн планирует сыграть на Кубке Билли Джин Кинг, сообщает Spazio Tennis.
По данным издания, финалистка Australian Open-2024 восстановилась после операции на локте, проведенной в середине июля. Она пропустила всю североамериканскую серию турниров.
Теннисистка уже начала тренировки и получила разрешение на возвращение. Чжэн включена в состав сборной Китая на Кубок Билли Джин Кинг.
Турнир в Шэньчжэне стартует 16 сентября. В 1/4 финала Китай встретится с Италией.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: spaziotennis.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости