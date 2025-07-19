Циньвэнь Чжэн перенесла операцию на локте

Шестая ракетка мира Циньвэнь Чжэн объявила, что перенесла операцию на локте.

«Делаю паузу, чтобы вернуться сильнее.

Уже некоторое время во время тренировок и матчей мучаюсь с болью в правом локте. Несмотря на разные методы лечения, боль не проходила. После консультации с ортопедом мне рекомендовали артроскопическую операцию для полного решения проблемы.

После обсуждений с командой мы решили, что это лучший способ вернуться на корт в оптимальном состоянии.

Операцию провели вчера – все прошло успешно, и я уже начала восстановление. Сосредоточусь на реабилитации, чтобы вернуться готовой на 100%.

Это небольшая пауза ради мощного возвращения. Спасибо огромное за терпение и поддержку – скоро увидимся на корте», – написала китаянка.

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