Чемпионская гонка WTA. Мирра Андреева выпала из топ-5, Анисимова поднялась на четвертую строчку

Арина Соболенко возглавляет чемпионскую гонку WTA по итогам US Open.

В Эр-Рияд поедут восемь лучших теннисисток сезона. Соболенко и Ига Швентек уже квалифицировались.

PIF Race to the WTA Finals

Положение на 8 сентября 2025