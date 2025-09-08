  • Спортс
  Чемпионская гонка WTA. Мирра Андреева выпала из топ-5, Анисимова поднялась на четвертую строчку
3

Чемпионская гонка WTA. Мирра Андреева выпала из топ-5, Анисимова поднялась на четвертую строчку

Арина Соболенко возглавляет чемпионскую гонку WTA по итогам US Open.

В Эр-Рияд поедут восемь лучших теннисисток сезона. Соболенко и Ига Швентек уже квалифицировались.

PIF Race to the WTA Finals

Положение на 8 сентября 2025

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Арина Соболенко (Беларусь)* 9610
2 (2) Ига Швентек (Польша)* 7533
3 (3) Коко Гауфф (США) 5184
4 (6) Аманда Анисимова (США) 4908
5 (4) Мэдисон Киз (США) 4450
6 (8) Джессика Пегула (США) 4209
7 (5) Мирра Андреева (Россия) 4189
8 (7) Елена Рыбакина (Казахстан) 3751
9 (9) Жасмин Паолини (Италия) 3526
10 (10) Екатерина Александрова (Россия) 2705
11 (11) Элина Свитолина (Украина) 2606
12 (12) Клара Таусон (Дания) 2553
13 (13) Эмма Наварро (США) 2310
14 (23) Наоми Осака (Япония) 2244
15 (14) Белинда Бенчич (Швейцария) 2229
16 (15) Людмила Самсонова (Россия) 2031
18 (16) Диана Шнайдер (Россия) 1921
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
