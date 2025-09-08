Чемпионская гонка WTA. Мирра Андреева выпала из топ-5, Анисимова поднялась на четвертую строчку
Арина Соболенко возглавляет чемпионскую гонку WTA по итогам US Open.
В Эр-Рияд поедут восемь лучших теннисисток сезона. Соболенко и Ига Швентек уже квалифицировались.
PIF Race to the WTA Finals
Положение на 8 сентября 2025
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Арина Соболенко (Беларусь)*
|9610
|2 (2)
|Ига Швентек (Польша)*
|7533
|3 (3)
|Коко Гауфф (США)
|5184
|4 (6)
|Аманда Анисимова (США)
|4908
|5 (4)
|Мэдисон Киз (США)
|4450
|6 (8)
|Джессика Пегула (США)
|4209
|7 (5)
|Мирра Андреева (Россия)
|4189
|8 (7)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|3751
|9 (9)
|Жасмин Паолини (Италия)
|3526
|10 (10)
|Екатерина Александрова (Россия)
|2705
|11 (11)
|Элина Свитолина (Украина)
|2606
|12 (12)
|Клара Таусон (Дания)
|2553
|13 (13)
|Эмма Наварро (США)
|2310
|14 (23)
|Наоми Осака (Япония)
|2244
|15 (14)
|Белинда Бенчич (Швейцария)
|2229
|16 (15)
|Людмила Самсонова (Россия)
|2031
|18 (16)
|Диана Шнайдер (Россия)
|1921
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
