  • Тарпищев внесен в список «Миротворца» за участие в международных соревнованиях «для отбеливания репутации России»
5

Шамиль Тарпищев попал в базу «Миротворца».

Как сообщает РИА Новости, президента Федерации тенниса России внесли в список украинского центра еще в 2024 году.

На сайте «Миротворца» среди прочего указано, что Тарпищев «участвовал в международных соревнованиях с целью отбеливания репутации России». 

Тарпищеву 77 лет, он руководит ФТР с 1999 года.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: РИА Новости
Политика
