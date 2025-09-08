Тарпищев внесен в список «Миротворца» за участие в международных соревнованиях «для отбеливания репутации России»

Шамиль Тарпищев попал в базу «Миротворца».

Как сообщает РИА Новости, президента Федерации тенниса России внесли в список украинского центра еще в 2024 году.

На сайте «Миротворца» среди прочего указано, что Тарпищев «участвовал в международных соревнованиях с целью отбеливания репутации России».

Тарпищеву 77 лет, он руководит ФТР с 1999 года.