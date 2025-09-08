Тарпищев внесен в список «Миротворца» за участие в международных соревнованиях «для отбеливания репутации России»
Шамиль Тарпищев попал в базу «Миротворца».
Как сообщает РИА Новости, президента Федерации тенниса России внесли в список украинского центра еще в 2024 году.
На сайте «Миротворца» среди прочего указано, что Тарпищев «участвовал в международных соревнованиях с целью отбеливания репутации России».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: РИА Новости
