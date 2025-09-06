Впервые с 2002 года ни в одном финале «Шлема» в сезоне не сыграл представитель Большой тройки
Новак Джокович проиграл Карлосу Алькарасу в полуфинале US Open.
Таким образом, впервые с сезона 2002 года ни один участник Большой тройки не вышел в финал одного из четырех турниров «Большого шлема». Серия стартовала на «Уимблдоне»-2003, когда в финале сыграл Роджер Федерер.
Единственным действующим игроком из Большой тройки остается Джокович. Последний раз он играл в финале «Шлема» на «Уимблдоне»-2024.
Федерер завершил карьеру в 2022 году, Рафаэль Надаль – в 2024-м.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
