Впервые с 2002 года ни в одном финале «Шлема» в сезоне не сыграл представитель Большой тройки

Новак Джокович проиграл Карлосу Алькарасу в полуфинале US Open.

Таким образом, впервые с сезона 2002 года ни один участник Большой тройки не вышел в финал одного из четырех турниров «Большого шлема». Серия стартовала на «Уимблдоне»-2003, когда в финале сыграл Роджер Федерер .

Единственным действующим игроком из Большой тройки остается Джокович . Последний раз он играл в финале «Шлема» на «Уимблдоне»-2024.

Федерер завершил карьеру в 2022 году, Рафаэль Надаль – в 2024-м.

