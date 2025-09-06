Синнер четвертым в истории вышел в финал на всех «Больших шлемах» сезона

Янник Синнер вышел в финал US Open.

Он обыграл Феликса Оже-Альяссима – 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.

Первая ракетка мира вышел в финал на пятом турнире «Большого шлема» подряд.

В целом для него финал US Open-2025 станет шестым на ТБШ в карьере. Он выиграл четыре титула.

В 2025-м Синнер стал четвертым в истории профессионального тенниса, кто вышел в финал на всех «Шлемах» сезона. До него это сделали:

● Род Лэйвер – 1969;

● Роджер Федерер – 2006, 2007, 2009;

● Новак Джокович – 2015, 2021, 2023.

При этом Синнер в этом списке стал самым молодым – ему 24 года.

Кроме того, итальянец выиграл 27-й матч подряд на турнирах «Большого шлема» на харде. Он повторил достижение Новака Джоковича. Только у Роджера Федерера была серия длиннее – 40 матчей.

За титул итальянец поборется с Карлосом Алькарасом , которому уступает 5:9 в личных встречах. В этом году испанец выиграл у него финалы в Риме, Цинциннати и на «Ролан Гаррос », Синнер победил на «Уимблдоне ».