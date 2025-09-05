Пегула о поражении от Соболенко: «Она играет очень смело, и это работает. А у меня совсем другой стиль»

Джессика Пегула прокомментировала поражение от Арины Соболенко на US Open.

Она уступила белоруске 6:4, 3:6, 4:6.

«Всегда чувствую, что титул где-то рядом. Я одна из лучших в мире и знаю, что могу обыгрывать сильнейших соперниц. Пусть у меня нет такой мощи или яркой игры, как у некоторых, но когда выхожу против топов, я всегда на уровне. Так было и в нашей прошлой встрече.

В целом я довольна тем, как играла этим летом. До полуфинала мне не попадались сеяные, но я все равно показывала хороший теннис. Если учитывать, как для меня начинался сезон, я рада, что смогла дойти до полуфинала и сыграть с лучшей теннисисткой мира.

Тактически с Ариной я сыграла лучше, чем раньше. Теперь у меня есть понимание, что именно нужно делать, хотя воплотить это на корте – совсем другое дело. В концовке было кое-что, что я могла бы сделать лучше. Но если она сразу колотит виннерсы в линию, с этим особо ничего не поделаешь. Она играет очень смело, и это работает. А у меня совсем другой стиль», – сказала Пегула на пресс-конференции.