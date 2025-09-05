Соболенко перед финалом US Open с Анисимовой: «Я должна доверять себе – на «Уимблдоне» я сильно сомневалась в своих решениях, из-за этого было много невынужденных»

Арина Соболенко прокомментировала предстоящий финал US Open с Амандой Аниисмовой.

Последний раз они играли на «Уимблдоне» – Соболенко уступила ей в полуфинале (4:6, 6:4, 4:6).

– Какой вывод вы сделали для себя из последней встречи с Амандой? Как вы думаете, что будет для вас ключевым в этой встрече?

– Думаю, я должна доверять себе и играть агрессивно. Мне кажется, в том матче на «Уимблдоне» я сильно сомневалась в своих решениях, и в основном из-за этого было так много невынужденных ошибок. Я дала ей очень много возможностей. Конечно, она потрясающе играла, но я чувствовала, что и у меня были возможности, а я их не использовала. Мне кажется, что главное для меня – просто выйти, бороться и доверять своим решениям и быть агрессивной, – поделилась Соболенко на пресс-конференции после выхода в финал.