Пегула пошутила после поражения в 1/2 финала US Open: «Когда за весь третий сет отдала только четыре очка на подаче, но проиграла матч»

Джессика Пегула выложила фото после поражения в полуфинале US Open.

Американка уступила Арине Соболенко – 6:4, 3:6, 4:6. На старте первого сета белоруска сделала брейк, при этом остальные подачи Пегула брала под ноль.

«Когда за весь третий сет отдала только четыре очка на подаче, но проиграла матч», – твитнула четвертая ракетка мира под фото с коктейлем Honey Deuce.