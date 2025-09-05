Дональд Трамп планирует прийти на мужской финал US Open.

Об этом сообщает The Athletic, ссылаясь на источник в Белом доме.

Последний раз президент США посещал турнир в 2015-м. Тогда его освистали болельщики по ходу четвертьфинала между Сереной и Винус Уильямс . До этого Трамп регулярно приходил на матчи – у него была собственная ложа на Арене Артура Эша, от которой он отказался в 2017-м после вступления в должность.

Финалисты определятся сегодня: в первом полуфинале сыграет Карлос Алькарас и Новак Джокович , во втором – Янник Синнер и Феликс Оже-Альяссим .