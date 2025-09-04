Патрик Муратоглу: «Думаю, главное оружие Алькараса на US Open – его стрижка»

Патрик Муратоглу назвал стрижку Карлоса Алькараса его главным оружием на US Open.

Ранее испанец рассказал, что хотел укоротить волосы перед началом турнира, но его брат перепутал насадки на машинку для стрижки, из-за чего второй ракетке мира пришлось постричься налысо. Алькарас сказал, что «вышло не так уж хорошо, но и не так уж плохо».

«Думаю, главное оружие Алькараса на US Open – его стрижка (улыбается). Она подчеркивает его физическую силу и звериную энергию. Это очень хорошо его характеризует и делает таким пугающим для соперников.

Мне кажется, это может влиять. Не сказать, что ему было необходимо это влияние – конечно, нет. Его и так все боятся, за исключением, может быть, [Янника] Синнера и [Новака] Джоковича. Но благодаря прическе то ощущение от Алькараса, которое и так может быть у игроков, усиливается», – заявил Муратоглу.